«Ei ole võimalik, et 20 aasta jooksul on surnud Eesti metsas looduslikult igal aastal täpselt ühe palju tihumeetreid puitu, kui metsa on eri aastatel raiutud ja juurde kasvanud eri mahus, osa metsa on läinud kaitse alla jne,» märkis metsandusekspert Rainer Kuuba (Tulevikuerakond), uurides andmeid, mille keskkonnaagentuur (KAUR) esitas Euroopa metsaandmeid koondavale organisatsioonile.