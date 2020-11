Heiki Loot: minu erapooletus ja sõltumatus on väljaspool kahtlust

Kandideerima julgustas mind teadmine, et minu kandidatuur vastab Euroopa Liidu aluslepingutega seatud nõuetele ja konkursi tingimustele. Mul on Eesti kõrgeimasse kohtunikuametisse nimetamiseks nõutav kvalifikatsioon ning 25-aastane mitmekülgne ja kõrgel tasemel juriidilise töö kogemus. Minu praegune töö riigikohtunikuna, aga ka varasem pikaajaline töö riigisekretärina seitsme valitsuse ja nelja peaministriga kinnitavad, et minu erapooletus ja sõltumatus on väljaspool kahtlust.