Üldistades saab öelda, et suurem osa tippsportlasi lükkab pere loomise karjääri lõpuossa või päris lõppu, ent on ka erandeid. Maailma naiste tennise endisel valitsejal Serena Williamsil kulus pärast lapse saamist kolm aastat, et üksikmängu turniirivõit saada. Läbi aegade üks edukamaid kergejõustiklasi, kuuekordne olümpiavõitja Allyson Felix krooniti aga 10 kuud pärast keisrilõikega sünnitamist Dohas maailmameistriks. See oli tema 12. MM-kuld. Epeevehkleja Irina Embrich on suutnud pärast emaks saamist võita terve hunniku tiitlivõistluste medaleid, suusataja Kristina Šmigun-Vähi võitis pärast esimest last olümpial hõbeda, Marit Björgen mitu kulda.