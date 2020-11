Eelmise sajandi suurima kitarrivirtuoosi ja -novaatori Jimi Hendrixi lühike, kuid leegitsev elulugu on saanud kaante vahele. See ei ole ainult lugu seksist, narkootikumidest ja rock’n’roll’ist, vaid karge pilk 1960. aastate segregeeritud Ameerikasse ja vaese alkohoolikutest vanematega noormehe ellu, kelle ainsaks lohutuseks on tema kitarr.