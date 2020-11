Eksperiment: kas elu 100-eurose projektoriga on võimalik?

Siit tuligi eksperimendi-idee: äkki selle probleemi saaks lahendada odava projektoriga? Ma tean, et korralikud keskklassi DLP-projektorid (Digital Light Processing) on hinnaklassis 500–700 eurot, aga kui on vaja vaid HD-pilti ja Eesti telekanalid niigi pildikvaliteedi iluga iga kord ei hiilga? Tegin südame kõvaks ja tellisin Amazonist ühe tundmatu nimega 100-eurose LCD-projektori. Amazonist selle pärast, et hind oli hea ja kui asi peaks siiski haledalt läbi kukkuma, võtavad nad selle ilma mingi jututa tagasi.