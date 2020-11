Haiguslehtede ralli kimbutab üha rohkem ettevõtjaid

Tööandjad kinnitavad, et esialgu on tõsisemaid probleeme suudetud ennetavalt vältida, varasematest raskustest on õpitud ja kevadel katsetatud kriisiplaanid peaksid ka nüüd töötama. Samas lisati, et käivad ettevalmistused veelgi halvemaks stsenaariumiks. FOTO: Ove Maidla