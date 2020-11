Rahvaküsitluse arendust rõhub ajapuudus

EKRE esimees Martin Helme (pildil paremal) ütles, et abielureferendumi mitte toimumine on välistatud, ning kui vaja, siis tehakse see ka paberi peal ära. FOTO: Mihkel Maripuu

Hoolimata sellest, et vabariigi valimiskomisjoni hinnangul pole rahvahääletust tehnilisel põhjusel võimalik esialgu kokku lepitud kuupäeval ehk tuleva aasta 25. aprillil korraldada, teatas valitsus eile, et see tuleb kokkulepitud ajal. Riigi valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul on sisuliselt küll võimalik uus valimiste infosüsteem selleks ajaks valmis saada, kuid see nõuab lisatööjõudu ja -raha.