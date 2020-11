Epideemiarekordeid hakkabki tulema iga nädal

Viimase kuu jooksul ületab igal uuel nädalal koroonaviirusega nakatunute hulk eelmise nädala nakatunute hulka. Eile tuli juurde 374 uut nakatunut, millest lõviosa lisandus Harjumaal. Teadusnõukoja liige Krista Fischer leiab, et sellel nädalal võib veel tulla päev, kus me näeme, et positiivseid on üle 400. Kaitseväes on viirus tuvastatud juba 66 inimesel.