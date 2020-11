Parun Derringtoni noorimat poega Harry Catharti hoiab hinges sõjaväepension ja väike sissetulek perekonna usaldusfondist, kaunite näojoonte ja hallinevate meelekohtadega 28-aastane Buuri sõja veteran on vigane, kibestunud ja sõnakehv ega oska daamidega flirtida, kuid tal on imeline oskus probleeme lahendada.

Kuid igal Holmesil on oma Watson ning nii kaasatakse uurimisse ka Rose’i nutikas toatüdruk Daisy ning Harry asjalik toapoiss Becket. Hoogsalt kulgevas loos tuleb ette hirmutamist, ohtu sattumist, päästmist, aga ka sissemurdmist ning selgeltnägemist. Scotland Yardi poolt uurivad juhtunut üleminspektor Kerridge ja inspektor Judd, kelle tööd raskendab aadlike kindlameelne seisukoht, et mõrvad ja kõrgklass ei käi kokku. Kes tegelikult ja mis hinnaga loo lahendab ning kas Daisyl oli õigus, kui ta ütles, et «mürk on naiste relv», selgub alles romaani viimastel lehekülgedel.