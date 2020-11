Aja auk. Neil Young 75 ehk Kuidas hävitada karjääri seda samal ajal ehitades

Neil Young on öelnud, et talle meeldib asju üles ehitada ja siis neid ära lõhkuda. Laias laastus võib öelda, et kui 60ndate lõpust ja läbi 70ndate ehitas ta karjääri ja geeniusekuvandit, tegi nii palju häid ja olulisi plaate, kui seda suutsid vähesed, siis 80ndatel vajutas ta sisse hävitusnupu. 12. novembril sai see tõrges geenius juhtumisi 75 ja võtame selle puhul siis eelkõige meenutada tema hävitustööd, mitte ülesehitust, sest läbi hävitusegi võib taevasse tõusta üks gnostiline täht.