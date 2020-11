Millal viimati tundsite, et diskomuusikat võib teha tõsiselt ja stiilselt? Kylie Minogue «Disco» on täpselt selline album. Tummised rütmid, hüpnootilised diskoviiulid pluss pasunad, ülekaalulised bassid pluss muud žanritruult glamuursed kellad ja viled. See ei ole diskost kaudselt mõjutatud moodne stiilisulam, nagu seda praegu teevad Dua Lipa ja Lady Gaga, see ongi puhas disko nagu mullu ja muiste.