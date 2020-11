Tume ja mõistatuslik disko

Puscifer on 1995. aastal loodud grupp, mis jõudis esmase kuulsuseni, kui kirjutas soundtrack’i 2003. aastal linastunud vampiiri-õudusfilmile «Underworld», ning kujunes algusaastatel täielikuks kõrvalekaldeks Keenani tavapärasest loomingust. 2003. aasta oli aeg, mil Keenan oli progressiivsel ja intellektuaalsel võidukäigul – Tooli «Lateralus» (2001) oli just ilmunud ja albumist «10 000 Days» (2006) lahutasid vaid mõned aastad, A Perfect Circle oli just valmis saanud teise kauamängiva «Thirteenth Step». Kuid Puscifer oli hoopis teine tera – see oli absurdne, peaaegu naljaviluks tehtud kõrvalprojekt, mis oli midagi paroodia ja purjus unenägude vahele jäävat, kuid sellegipoolest loominguline. Omamoodi.