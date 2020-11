Digikultuur. Mis on andmeõiglus ja kuidas seda saavutada?

Meie igapäevaelu andmestub aina enam. See tähendab, et rutiinsetesse tegevustesse, nagu näiteks uudiste lugemine, bussiga sõitmine või helistamine, on kaasatud tehnoloogiad, mis meie asjaajamised arv-andmeteks tõlgivad. Mis sellest siis on, võib küsida. Bussisõidust jäävaid andmeid saab ju sõidugraafiku paremaks planeerimiseks kasutada. Muidugi saab. Ometi valmistab praegune andmepaljusus, eriti asutuste ja riigipiiride üleselt liikuvad andmed, muret paljudele teadlastele, ametnikele ja aktivistidele.