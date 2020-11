Biden jätkab USA välispoliitilist keskteed

Tellijale

Ameerika Ühendriikide presidendiks valitud Joe Bidenist võib oodata mõnes aspektis senise administratsiooni välispoliitilise suuna jätkamist, kuid rõhuasetus rahvusvahelisele koostööle saab kindlasti olema tugevam kui president Donald Trumpi ajal.

Hiina

Vaatamata Trumpi väidetele, et Biden on Hiina osas nõrk, ei ole demokraadilt ilmselt oodata Ühendriikide praeguse üldise kursi muutmist. Biden on kritiseerinud Hiina kaubanduspoliitikat ja intellektuaalse omandi vargust, samuti Hiina poliitikat oma ettevõtetele ebaõiglase eelise andmisel.

Samas on Biden nimetanud Trumpi tariifisõda ettearvamatuks ja kahjulikuks, öeldes, et targem viis Hiinaga tegeleda on rakendada selleks olemasolevaid kaubandusseadusi ja tegutseda koostöös liitlastega.

Biden on kritiseerinud Trumpi administratsiooni nõrka vastust Hongkongi vabaduste piiramisele ja lubanud, et Hiina riikliku julgeolekuseaduse eest vastutavatele isikutele rakendatakse sanktsioone. Samuti on demokraat tõstnud esile inimõiguste olukorda Hiinas – valdkond, millele Trump ei ole sageli tähelepanu pööranud.

Vaatamata geopoliitilisele karmile joonele, on Bideni sõnul võimalik koostöö valdkondades nagu kliima ja tuumakontroll. Samuti on Biden rõhutanud, et lääs peab ühinema Hiina «kõrgtehnoloogilise autoritarismi» vastu ja olema ise esirinnas ­uute tehnoloogiate normide kujundamisel.

Euroopa ja NATO

Trump on korduvalt kritiseerinud Euroopa Liitu ja avaldanud toetust Suurbritannia lahkumisele blokist. Biden on väljendanud tugevalt vastupidist seisukohta.

See võib kaasa tuua kummalised suhted Briti peaministri Boris Johnsoniga, kellel on olnud Trumpi suur soosing ja kes loodab kaubandusleppe sõlmimist Ameerika Ühendriikidega enne EList lahkumise tingimuste täielikku jõustumist.