Suur Jõgeva maskitrall

Milline mask? Palju kaitseb? Kus kanda? Kui ei kanna, kas karistatakse? Need on igaühe küsimused nüüd, kui koroona teine laine on Eestis pead tõstnud. Pealtnäha rasked, ent kökimöki selle kõrval, kui püüda otsida vastust sellele, kuidas õiget maski toota. Arterile kirjeldavad maskitootmise kadalippu kaks Jõgeva mööblitootjat, kes panid mõne kuuga endises laonurgas tööle kolm maskiliini ja suudavad kodumaiste maskidega varustada mitut Eesti suuremat haiglat.