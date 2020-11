Vikerkaar loeb. Perekond võitis

Algselt Vene revolutsiooni sajandal aastapäeval ilmunud «Valitsuse maja» sai otsekohe klassikaks. See on tuhandeleheküljeline lugu tuhandeaastase riigi loomise katsest. Raamatu teljeks on bolševike nomenklatuuri majutamiseks Moskvasse ehitatud korterelamu, omal ajal maailma suurim, mis on kirjandussõbrale tuntud Juri Trifonovi romaani «Maja kaldapealsel» kaudu (eesti keeles 1982). Samas on tegu mõtisklusega elu ja kirjasõna vahekorra üle bolševismis. Slezkine demonstreerib, kuidas kirjandusteosed saavad osavates kätes kõnekaks ajalooallikaks. Niisiis on siin üheskoos teoreetiline (religioonisotsioloogiline), ajaloolis-biograafiline ja kirjanduskriitiline uurimus. Slezkine ise kirjutab nagu ingel – iseloomuliku iroonia ja kuiva huumori seguga, kord igaviku, kord seina peal kaastundlikult passiva kärbse perspektiivist. Ta põimib mütoloogilisi allusioone, kirjanduslikke sümboleid ning süžeeliine, nõnda et kümned ja kümned geograafiliselt ja sotsiaalselt harali eluniidid jõuavad kokku Valitsuse majja. Pikkades tsitaatides antakse sõna ajalootegelastele enestele.