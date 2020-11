Nõukogude Liit kui ühiskorter

Tellijale

Tema doktoritöö käsitles Siberi väikerahvaste ajalugu ja ilmus 1994. aastal omaette raamatuna «Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North» («Arktilised peeglid: Venemaa ja põhja väikerahvad»). Tema järgmine raamat, «The Jewish Century» («Juudi sajand», 2004), oli pühendatud juutide ajaloole 20. sajandil, iseäranis nende rollile Nõukogude Liidu tõusus ja languses. Tema seni viimane raamat – «Valitsuse maja» – ühtlasi esimene, mis on tõlgitud eesti keelde, ilmus 2017. aastal ja on leidnud väga positiivset vastuvõttu mitmel pool maailmas. Seoses oma raamatu eesti keelde tõlkimisega oli autor, kes elab parasjagu külalisuurijana Riias, lahkelt nõus vastama mõnele küsimusele.

Marek Tamm: «Valitsuse maja» on tõeline meistriteos, kakskümmend aastat väldanud uurimise ja kirjutamise tulemus. Mulle meenutab see mahukas teos omalaadi matrjoškat – rohkem mitut raamatut ühes kui ühtainsat teost. Üks neist raamatutest on originaalne tõlgendus enamlusest (bolševismist) kui religioossest millenarianismist, mida iseloomustas senise korra vägivaldse hävitamise ootus ja millele pidi järgnema igavikuline harmoonia. Teie arvates ei ole see aga pelk analoogia, vaid enamlus oli tõepoolest olemuselt religioosne sekt, ja vähemalt esimestel aastatel väga edukas. Kas võiksite selgitada, kuidas te selle järelduseni jõudsite, ja seda veidi avada?

Yuri Slezkine: Tänan esmalt lahkete sõnade eest. Ma püüan aga vältida sõna «religioon». Kas pidada bolševismi religiooniks või mitte, sõltub sellest, kuidas seda mõistet defineerida. Mulle on olulisem see, et tegemist oli millenarianismi vormiga, mis, nagu te ütlete, on senise korra vägivaldse hävitamise ootus, millele järgneb igavikuline harmoonia (sõltumata sellest, kas seda kutsutakse tavapäraselt religioosseks või mitte).

Ma jõudsin selle järelduseni lugedes «vanade bolševike» kirju, päevikuid, pamflette ja kõnesid. Sõna «usk» oli nendes üks sagedasemaid ja selle usu iseloom, mida kirjeldatakse aina uuesti ja uuesti, üsna ilmselge. Oma raamatus kirjutan ma sellest, kuidas millenarianistidest sektandid valmistusid apokalüpsiseks, võtsid seda innukalt vastu, kui see saabus, valasid kibedaid pisaraid, kui see tundus tühja jooksvat, elustusid lühikeseks ajaks uuesti Stalini viisaastakuplaani ajal ja läksid patuoinastena surma Armageddoni eelõhtul.

Tamm: Selle raamatu teine raamat (eri raamatud on siiski väga hoolikalt omavahel seotud) on žanrilt perekonnasaaga, Vene kommunistide esimeste põlvkondade eepilises mõõtmes lugu. See on otsekui äärmiselt iseäralike ja tihtipeale dramaatiliste elukäikude lõppematu, pisiasjadeni dokumenteeritud ja oskuslikult esitletud galerii. Tavaliselt keskenduvad ajaloolased ühele või mõnele põhitegelasele ja esitavad ülejäänuid vähem või rohkem anonüümse rahvahulgana. Miks te soovisite taaselustada nii paljusid?

Slezkine: Riikide, ajastute ja mandrite kohta on rohkelt ajalugusid vähem või rohkem seotud isikutega, kuigi teil on õigus, et suurem osa ajalootekstide lugejaid eelistab elulugusid, nii nagu enamik tänapäevagi ilukirjanduse lugejaid eelistab romaane, milles on vähem või rohkem viimistletud ühiskondlikul taustal välja joonistatud käputäis hoolikalt kujutatud tegelasi.

Mina otsustasin kirjutada perekonnasaaga, ainult et perekond tähendab siin suurt hulka «vendi». Kui ma olin langetanud otsuse, et minu raamatu teema on üle 500 korteriga elumaja, teadsin kohe, et selles kollektiivses portrees peab olema rohkelt inimesi. Ma kirjutasin eessõnas, et «Lugeja peaks mõtlema neist kui mingi jutustuse tegelastest või kui oma elu elanud inimestest: mõningatega me kohtume korraks ja unustame nad peagi, mõningad tunneme võib-olla ära või ei tunne (või ei hooli neid lähemalt vaadelda). Mõned tunneme ära, aga ei tea nendest kuigi palju, mõningaid aga tunneme vägagi hästi ja meil on kas hea meel või ebameeldiv nendega jälle kohtuda.»

Tamm: Kolmas raamat on vahest kõige kontseptuaalsem. Ma nimetaksin seda uurimuseks kirjasõna, eriti ilukirjanduse väest. Te väidate veenvalt, et lugemine oli Vene kommunistide elus absoluutselt otsustava tähtsusega. Et nad ühendasid teadlikult paljud oma valikud ja käitumismustrid teatavate kirjandus- (aga ka teoreetiliste) teostega. Te tsiteerite Jakov Sverdlovi, Nõukogude riigi esimese juhi ja punase terrori organiseerija väga kõnekat motot: «Panna raamatud proovile eluga ja elu proovile raamatutega». Millega seletada kirjasõna ja eriti just ilukirjanduse sellist mõju vanade bolševike juures?