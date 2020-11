Tantsu sünd transtsendentsi vaimust

Friedebert Tuglas kirjutas 1918. aastal peale Ilbaku esimest avalikku esinemist, et Ilbak (koos kirjanik Gustav Suitsu, helilooja Mart Saare ja maalikunstnik Nikolai Triigiga) võib «edustada Eesti euroopalist kultuuri Euroopale. Nad on lõpulikud kristallisatsioonid sellest tõesti noor-eestilisest sugupõlvest, kelle teha jääb, kas meid tunnistatakse kultuurrahvaks või mitte». Täna võime öelda, et see ülesanne sai täidetud ning Ilbakul oli selles kindlasti oma roll, mis võis olla suurem, kui seda seni on tajutud ning avalikult tunnistatud.

1952. aastal, 56 aasta vanuses, äraõitsenuna, kirjutas oma autobiograafias: «Omada pole ma kunagi igatsenud ei meest, ei last, ei kire ilu, ei vara, ei au... Tundus, et see kõik oleks võinud mu peale vajuda, mu üle võimust võtta. Hing ja ilu on mind huvitanud [...] Ilu on kui hõngus, mis läbi meelte imbub hinge ja sealt muudab me elu elatavaks.»