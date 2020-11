Eestlane sõitis vihmas ja pimedas valu kannatades läbi...

Esimese eestlasena osales Alunurm sel sügisel veidi rohkem kui 2000-kilomeetrisel sõidul läbi Soome, Helsingi Senati väljakult põhja Barentsi mere äärde, Norra idapoolseimasse linna Vardøsse. Ei, see ei ole mees mehe vastu võistlus. Igaüks koostab oma marsruudi ise. Peaasi, et see läbib kolm kontrollpunkti. Ja kohale tuleb jõuda vähemalt kaheksa ööpäeva ja viie tunniga.

Aga selle kõige juures on üks suur «aga». Hakkama tuleb saada ihuüksi. Ise muretsed, kus ööbid, kust süüa ja juua saad. Ise parandad ratta, kui sel miski katki läheb. Ja ära mõtlegi kedagi teist tema hädas aidata – ei tohi! Lisaks arvesta, et Põhja-Soome – see on üks kõige hõredamalt asustatud piirkondi Euroopas.