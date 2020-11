Kurb, aga eestlastel pole armastuses eriti õnne

Kindlasti ei anna ka tänases Arteris ilmuv tabel, mille koostamise aluseks on riigiti üksi elavate inimeste protsent elanikkonnast, lahutuste arv 1000 inimese kohta, ning kohtamisteemaliste veebiotsingute arv kuus, mingit ammendavat pilti, kui õnnelikud on ühe või teise Euroopa maa elanikud ning kui vähe või palju on nende elus armastust. Pigem on see katse (ehkki huvitav katse) arendada ühte vaatenurka ilmselt kümnetest, kuidas mõõta seda, mis on elus peamine – õnn ja armastus.