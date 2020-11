EKI keelekool: kuidas me kirjutame isast

Keelt uurides on võimalik saada aimu meie argipäevast, suhtumistest ja mõttemallidest. Nagu ütleb ka rahvasuu: mis meelel, see keelel. Kirjapandud keele uurimiseks on keeleteadlastele viimastel aastakümnetel kättesaadavaks saanud korpused ehk elektroonilised tekstide kogud. Suure hulga tekstide põhjal (nt sisaldab Eesti keele ühendkorpus 2019 ligikaudu poolteist miljardit sõna) saab vaadata, millised sõnad esinevad tekstis sageli koos, mis omakorda võiks anda ettekujutust meie ühistest mõttemustritest. Korpuses sageli koos esinevaid sõnu nimetatakse naabersõnadeks.

Nädalatagusest isadepäevast inspireeritult võtame vaatluse alla sõnad isa ja vanaisa. Milline pilt koorub meie isadest ja vanaisadest naabersõnade põhjal? Keskendume pidupäeva puhul ainult positiivsetele naabersõnadele.

Isa on armastav, hooliv, pühendunud, kallis ja lahke, ta kuulab, toetab ja märkab. Isale ei ole töö tegemine võõras: ta on töökas, tark, edukas, kohusetundlik, tegus, tubli, korralik, tähtis ja aus ning ta töötab, teeb ja oskab. On toodud esile ka isade elukutseid, millest sagedaimad on arst, meremees, sõjaväelane, advokaat, ärimees ja insener. Samuti tuleb korpuses esile isa kui otsustaja või juhi/perepea roll: isa otsustab, juhib, õpetab, käsib, keelab, arvab, teab ja maksab. Samas ei puudu isal ka mängulisem pool: isa mängib (pilli, malet, korvpalli, tennist jne). Isa ülistatakse veel omadussõnadega ideaalne, suurepärane, fantastiline, imeline ja täiuslik; ta on tore, vahva, lahe, õnnelik, rõõmus, vapper, uhke, rahulik ja aktiivne. Ja kõige eelneva pärast isasid austatakse, väärtustatakse ja tunnustatakse.

Kui vaatame võrdluseks vanaisa naabersõnu, siis vanaisade puhul on ootuspärane, et esile tuleb lastelaste olemasolu: vanaisa on kahekordne, kolmekordne, neljakordne, viiekordne, kuuekordne või lihtsalt mitmekordne. Vanaisad on muhedad, hoolitsevad ja armastavad ning nad mängivad, õpetavad, kuulavad, jutustavad, meenutavad ja helistavad.