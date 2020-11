Rein Veidemanni essee: kus te olete, Lennart Merid, Eri Klasid, Jaan Krossid?

Ma räägin niisiis piltlikult öeldes ­ühiskonna kohal kõrguvatest vaimsetest autoriteetidest. Mitte asjatundjatest ühes või teises valdkonnas, kelle seisukohad ja arutlused võivad samuti mõjuda järgimisväärsena. Kui oleksin mõne erakonna liige, küllap siis juba karjainstinktist tunnistaksin või oleksin kohustatud valimistest valimisteni käsitama erakonna juhti autoriteedina. Ent sellisena jäävad nad oma elukutse või poliitiliste liistude juurde. Vaimu­autoriteedid on aga just liistudeülesed, ehkki aeg-ajalt on põlastavalt intellektuaalide poolegi lennutatud koos süljega; jäägu oma liistude juurde!