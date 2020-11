Kui Tallinna Sadama aktsiad kaks aastat tagasi Tallinna börsil noteeriti, lubas sadamafirma, et maksab kahel järgneval aastal dividende vähemalt 11,5 senti aktsia kohta ning edaspidi vähemalt 70 protsenti ettevõtte puhaskasumist.

Ehkki ettevõtte juht Valdo Kalm teatas eile kolmanda kvartali majandustulemusi kommenteerides, et lubatud dividendid on endiselt jõus, ei näi see sugugi nii kindel olevat.