Valgus koroonatunneli lõpus

Kõigi päevapoliitiliste ja igapäevaseks kujunenud kriisiuudiste taustal oli see mõistagi nagu sõõm värsket õhku. Lisaks ilmselgele rõõmu-uudisele on siin aga mitu muudki julgustavat sõnumit. Näiteks tõi meditsiiniuudistele keskenduv veebiportaal Stat News esile, et saame siit kinnituse, et teisedki vaktsiiniarendused on n-ö õigel teel. Nimelt sihivad kõik praegu arenduses olevad vaktsiinikandidaadid immuunvastuse tekitamisel SARS-CoV2 pinnal olevaid nn ogavalke, kuid seniajani on olnud vähemalt teoreetilisi oletusi, et see võib olla hoopis vale sihtmärk. Pfizeri ja BioNTechi edu näitab, et ka teised arendajad on õigel teel, ning vaevalt et ülejäänudki viis arendajat, kes oma katsetega kliiniliste uuringute kolmandasse faasi on jõudnud, väga kaugele maha jäävad.