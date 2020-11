Šahh ja matt

Kaotust, eriti alandavat, on igaühel valus alla neelata. Vaadake kas või suure lombi taga toimuvat. Armeenia peaminister Nikol Pašinjan (45) sai siiski vähemalt aru, et partii on läbi. Kas ainult selleks korraks, näitab aeg. Ajalooline mälu peab seal vastu lausa sajanditele, kui mitte aastatuhandetele. Ent siis näeme juba teistsugust malendite dispositsiooni ja käike. Seniks on Karabahhis nüüd aserid.