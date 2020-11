Ükssarviku ideedemasin

Sassil (lisaks temale asutasid firma veel Martin Henk, Urmas Purde, Timo Rein ja Martin Tajur) on suurepärase ideede generaatori kuulsus, kuid ka maine, et rutiinne töö talle kuigivõrd ei istu. Ta on üliaktiivselt kaasa löönud kohalikus iduettevõtjate kogukonnas ja on ka rahvusvaheliseks arenenud võistluse Garage48 üks asutajaid. Oma poliitilisi seisukohti ei hoia ta samuti vaka all – kellelgi ei saa kahtlustki tekkida, nagu oleks Eesti praegune valitsus talle meeltmööda.