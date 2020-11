Kolme suurima ettevõtte turuväärtuste vahed on üsna väikesed. Tallinna Sadama väärtus on eilse keskpäeva seisuga 448 miljonit, LHV-l 439,5 ja Tallinkil 433 miljonit eurot, mis tähendab, et lähema aja jooksul vahetab esikolmik kohti veel korduvalt.