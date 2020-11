Aimar Altosaar: parlamentarism nullpunkti lähedal

Ajaloost teame, et parlamendid tekkisid kuningate juurde, et jälgida maksude laekumist ja raha kulutamist. Eelarvete arutelu ja kinnitamine ongi läbi aegade olnud üks parlamentide põhitöid. Eestis kipub see aga jääma tagaplaanile, sest valitsuse poolt riigikogule läbiarutamiseks ja hääletamiseks saadetud mahukad eelarve eelnõud on aasta-aastalt muutunud salapärasemaks ja läbipaistmatumaks.