Sügis lõi paaditurul rekordeid

Kaatrite müügi ja hooldusega tegeleva Bell-Marine juhatuse liikme Kaarel Paakspuu sõnul on paaditurg väga elav. «Näen sel sügisel võrreldes eelmiste aastatega väga vilgast paadivahetust. Ka kõik uueks aastaks lattu varutud paadid on juba läinud. Ma ei tea, mida ma 2021. aasta kevadel müün,» lausus Paakspuu. Tema kinnitusel on kuni järgmise jaanipäevani ette müüdud ka menukamad mudelid, mis paaditehastes alles ehitamisele tulevad, ning valmistajad ei suuda tootmisvõimsust nii kiiresti suurendada, kui turg nõuab.