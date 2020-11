Soomlasest leiutaja pisteti Eestis hullumajja

Ståhlberg – Soome kodakondne, kes on pikalt elanud ka Tallinnas – ei saanud aru, mida politsei temast tahab. Tegelikult oli kordnike käsk väga lihtne: «Tulge kaasa!» Kui jahmunud Ståhlberg vastu vaidles ja ütles, et see lihtsalt ei saa olla seaduslik protseduur, panid politseinikud tal käed raudu. Edasi viis tee PERHi psühhiaatria­kliinikusse Paldiski maanteel, kus arstid võtsid ära Ståhlbergi riided ja asjad ning veensid teda üheks ööks sinna puhkama jääma. Tegelikult venis sundravi Seewaldis kuupikkuseks.

Ülaltoodud kirjeldus tugineb vaid ühe asjaosalise jutule. Selleks on Niko Ståhlberg, kes leiab, et temaga on Eestis käitutud ebaõiglasel ja arusaamatul moel. Ståhlbergile politsei ja kiirabi kutsunud sõber, kellega artiklit kirjutades ühendust võtsin, keeldus asja delikaatsusele viidates seda sisuliselt kommenteerimast ja ähvardas närviliselt sanktsioonidega, mis tema nime võimaliku avaldamisega kaasneksid. Politsei- ja piirivalveametist saadetud kommentaar oli samuti väga napp: «11. oktoobril sai häirekeskus teate, et Tallinna kesklinna korteris võib meesterahvas olla ohtlik endale või teistele. Kiirabi palus politsei abi, et meedikuid korterisse sisenemisel julgestada. Kuna mees ei olnud nõus meedikutega raviasutusse kaasa minema, kasutas politsei haiglasse viimisel tema suhtes kümmekonna minuti vältel käeraudu.»