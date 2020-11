Eesti lühiuudised

Kaljulaid, Ratas ja Põlluaas: vähem keelde ja käske

President Kersti Kaljulaid, riigikogu esimees Henn Põlluaas ja peaminister Jüri Ratas avaldasid eile ühise videopöördumise, milles kutsuvad koos pingutama, et riiki ei peaks lukku panema, töökohad säiliksid ja koolid jääksid avatuks ning oluline osa igapäevaelust toimiks. Kõik kolm rõhutavad videos, et koroonaviiruse levik Eestis on tänaseks ulatuslik, nii nagu ka kõigis riikides me ümber. «Proovime seekord nii, et keelde ja käske oleks võimalikult vähe,» sõnasid Kaljulaid, Põlluaas ja Ratas pöördumises. Viirusega võitlemiseks ja vastutustundlikuks käitumiseks soovitatakse igal Eesti inimesel toimida järgmiselt: pesta oma käsi sageli või neid desinfitseerida, kanda maski, tõbisena koju jääda, vähem näost näkku kohtuda ja laadida nutitelefoni alla HOIA äpp. PM

Isad peavad pärast sünnitust sünnitusmajast lahkuma

Uue koroonaviiruse laialdase leviku tõttu Tallinnas ja Harjumaal ei saa alates esmaspäevast Tallinna sünnitusmajades enam isad jääda sünnituse järel ema ja lapsega koos perepalatisse. Peresünnitused jäävad veel toimuma ja sünnituse juurde on lubatud naisega sama leibkonna liige, kes jääb kogu sünnituse ajaks sünnitustuppa, kannab respiraatorit ning sünnituse järel lahkub haiglast. BNS

60 kaitseväe ajateenijat on andnud positiivse koroona­viirusproovi.

Jüri Engelbrecht pälvis elutööpreemia

Selle aasta teaduse populariseerija elutööpreemia sai pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest mehaanikateadlane Jüri Engelbrecht (pildil). Ta on Tallinna Tehnikaülikooli vilistlane ja mehaanikateadlane. 1990. aastal valiti Engelbrecht Eesti Teaduste Akadeemia akadeemikuks, aastatel 1994–2004 oli ta teaduste akadeemia president. Ta on üheksa monograafia ja kolme õpiku (kaas)autor. Engelbrecht on oma teadustegevuse eest saanud mitmeid tunnustusi nii Eestis kui ka välismaal, sh kahel korral Eesti Vabariigi teaduspreemia (1992 ja 2008). PM

