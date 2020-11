«Ma ei ole kunagi selle fänn olnud, et pean olema avalikkusele teada»

Ühendriikide valimissüsteemi usaldusväärsuse küsimärgi alla seadnud Mart Helme lahkus esmaspäeval siseministri kabinetist. Tema ametijärglaseks pürgiv riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liige Alar Laneman kavatseb jätkata Helme seniseid algatusi sisekaitse reservi loomisel ja piirivalve võimekuse suurendamisel. Lisaks on ta lubanud teravama pilgu alla võtta migratsiooniteema. Ministrikandidaat rõhutas, et migratsioon on tänapäeval paratamatu ja riik ei tohiks siin olla pealiskaudne. Lanemani kandidatuurile peab heakskiidu andma EKRE elektrooniline volikogu.