Veerpalu kohtuistung lükkus uude aastasse

Innsbrucki maakohtu asepresident Andreas Stutter ütles Postimehele, et sellel aastal Andrus Veerpalu kindlasti Austrias kohtu ette ei astu. «16. novembriks määratud kohtuistung on tühistatud. Pandeemia tõttu toimub istung järgmisel aastal,» ütles Stutter ja lisas, et uue istungi toimumispäeva ei ole veel kindlaks määratud.