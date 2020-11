Laskesuusatajad loodavad uue kvaliteedi abil positiivset tõuget

Nädalavahetusel on Eesti laskesuusakoondisel Rootsi meistrivõistluste raames katsevõistlused, kus selguvad kahe nädala pärast Kontiolahti MK-etapil startivad sportlased. Nii meeste- kui ka naistekoondise suurem eesmärk on lõpetada hooaeg Rahvuste karikasarjas esimese 20 seas, sest see tagab 2022. aasta Pekingi olümpiamängudel koha teatevõistlusele.