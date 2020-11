Spordi lühiuudised

Tänak võistleb Eestis, otsepilt Postimehes

Täna kihutatakse Kehalas minirallil, kus osalevad Hyundai WRC-autoga ka valitsevad maailmameistrid Ott Tänak ja Martin Järveoja. Postimees teeb võistlusest tekstipõhise otse­blogi ja ka otseülekande koos stuudioga. Kehalas kihutatakse üheksa kiiruskatset kogupikkusega 56,91 km ning oma nime on kirja pannud 14 ekipaaži. Tänaku ja Järveoja kõrval on WRC-autoga stardis ka Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC). R5-autosid on Kehalas stardis tervelt kümme. Välisvõistlejatest on kohal tänavu MM-sarjas Hyundai tehasetiimi esindav Ole Christian Veiby, soomlane Kalle Markkanen, leedulane Vladas Jurkevičius ja Saudi Araabia esindaja Rakan Al-Rashed.