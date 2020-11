Tänapäevase ajastu kibe iroonia on selles, et progressiivsemad kooliuuendajad, kes armastavad praegust koolisüsteemi süüdistada 19. sajandi tehase(töölise) analoogiate abil, kipuvad välja pakkuma lahendusi, mis on pigem ise nihe selle stereotüüpse kujutelma poole, et õrnad ja isikupärased ning loovusest pulbitsevad lapsukesed dresseeritakse kombinaatkoolides ühetaolisteks kuulekateks inimrobotiteks.

Mida noorem on laps, seda väiksema tähtsusega on hariduse andmine asutuses, kuhu nad vanemate tööloleku ajaks kokku on aetud. Lasteaed ja algkool on pea täielikult sotsialiseerimis- ja kasvatusfunktsiooniga, kõrgkool peaks aga ideaalis olema puhtakujuline haridusasutus, kus õppejõud enam kantseldamisega tegelema ei pea ning tudeng võiks ise taibata, et loengus ei ole kohane sotsiaalmeedias passida. Ideaalis.