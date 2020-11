Digimängud ja programmid on üles ehitatud põhimõttel, et püüda kasutaja tähelepanu, et ta kasutaks sagedamini ja kauem. Digiettevõtetele on sedalaadi programmide ja mängude loomine suur äri ning samas on see kulu riigile. Riigil pole raha õpetajate jaoks, kuid maailma kõige targem rahvas otsib abi tehisintellektist.