See, mis meie haridussüsteem, õpetajad ja õpilased on suutnud, on väga muljet avaldav: meie haridussüsteem on maailma tipus. Aga olgu kohe selgelt öeldud: see ei ole tänu digivahenditele ja tehnoloogia kasutamisele, sest need lapsed, kes praegu meile PISA testiga kuulsust koju toovad, ei ole väikesest peale olnud nutiseadmetes.