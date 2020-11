Raekotta pääseb piirangutega

Enamiku Tartu linnavalitsuse tööruumide uksed on suletud ja neil on kirjas, kuidas osakonnaga kontakti saada. Avatud on sotsiaal- ja tervishoiuosakonnad piirkonnakeskustes, rahvastikutoimingute osakond (Küüni tänaval ja Tiigi tänaval) ning linnavalitsuse infokeskus (raekoja esimesel korrusel).