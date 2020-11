Merja Pukari: Eestil tuleb välja arendada pädevus tuumaenergeetikas

Eelmise nädala lõpus ilmus Postimehe tehnoloogiatoimetaja Marek Strandbergi arvamusartikkel «Tuumamajandusest ja tuumariskidest», milles küsitakse, milline on siis tegelik pilt. Tegelikult tuumajaamas töötades ja tuumavaldkonda tundes tunnustan Marek Strandbergi teema avamise eest ning lisan mõne kommentaari, sest tehniliselt keeruka valdkonna kajastamine nõuab paratamatult valdkondlikke teadmisi ja täpsust nii teemapüstitustes kui ka sõnakasutuses.

Strandbergi artikliga üsna samal ajal ilmusid uudised sellest, et lahkuv keskkonnaminister andis oma järeltulijale ülesandeks kutsuda kokku tuumaenergia töörühm, mis kujundaks valitsusele ametlikke seisukohti tuumaenergia kasutuselevõtu kaalumiseks pärast 2030. aastat. Selle töörühma ülesanne on viia kõigepealt iseend ning seejärel ka valitsuse liikmed kurssi tuumaenergia tahkude ja viimaste aastate arenguga. Nende teadmiste varal kujundatakse tulevikus otsused, kas ja missugust õiguslikku raamistikku Eesti vajab, et seda energialiiki teadmispõhiselt uurida ja rakendada.