Rain Epler: varem või hiljem mets kas kukub ümber või võetakse ikka maha

Värsket keskkonnaministrit ei tunne ei looduskaitsjad ega puidutöösturid, ei EKRE pooldajad ega vastased. Kes on keskkonnaminister Rain Epler?

Võrumaa mees, abielus, peres kasvab kolm väikest last. Suurema osa karjäärist olen töötanud erasektoris suurtes rahvusvahelistes korporatsioonides, viimastel aastatel käigus hoidnud pruulikoda. Poolteist aastat tagasi asusin tööle Martin Helme nõunikuna, mis on mu esimene kogemus avalikus sektoris.

Millised on kõige enam maailmavaadet mõjutanud teosed – raamatud, filmid, isikud...?

Lapsepõlvest tuleb eredalt meelde «Kolme musketäri» sari, mis õpetas, mida tähendab sõprus ja sõnapidamine. Viimasest ajast Georges Friedmanni raamatud – tema vaade järgmise kümne aasta arengule USAs ja tuleva saja aasta peale kogu maailmas on huvitav.

Maailmavaatelt olen pigem konservatiiv selles tähenduses, et me ei peaks minema liiga hoogsalt lammutama ühiskonda, arvates, et suudame varemetele kohe midagi uut ja head asemele panna.