Eesti lühiuudised

Paar nädalat tagasi valmis kontseptsioon, mille najal otsustas vabariigi valitsuse liikluskomisjon jätkata veapunktisüsteemi (VPS) väljatöötamist. Veapunkte hakatakse inimesele panema, kui ta tekitab liiklusohtliku vea, kiiruse ületamise, punase fooritule eiramise ja turvavöö kinnitamata jätmise eest. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas (Keskerakond) selgitas, et paljud korduvrikkujad ei eksi tahtlikult. «Pigem on neil puudu liiklusteadmistest või on tegemist mõne muu pahega, millest iseseisvalt on keeruline jagu saada,» leiab Aas. Ministri sõnul on VPS pigem toetav süsteem, millega inimesi aidatakse. «Rahatrahv ei muuda korduvrikkuja käitumist. Seetõttu tulekski luua kõrvale süsteem, mis tegeleb juhi võimalike valearusaamade tuvastamisega ja aitab taastada ohutu hoiaku ning käitumise, et vähendada tulevikus uute rikkumiste toimepanemist,» lausus Aas. PM