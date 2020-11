Allan Aksiim: geid ja lesbid ei ole igavesti poliitilise võitluse keskmes

Bioloogia lubab, kultuur keelab – selline sedastus on Iisraeli ajaloolase Yuval Noah Harari 2014. aastal ilmunud üldajaloo raamatus «Sapiens: inimkonna lühiajalugu». Homoseksuaalse tõmbe ja käitumise esinemine on inimühiskondades ja loomariigis teada olnud pikalt, tegemist ei ole alles tänapäeval avastatud nähtusega, mille üle vaieldakse. Kultuuriliselt on see inimeste seas olnud kord lubatud, vahel soositud, harva eelistatud ja tihti keelatud, kirjutab kriitik Allan Aksiim.