Kas minivõistlus on ralli tulevikuformaat või mitte? Arvamused lähevad lahku

Kehala 56,91 km pikkune miniralli andis Eesti rallifännidele tänavu viimase võimaluse vaadata kodumaal kihutavaid Ott Tänakut ja Martin Järveoja. Hyundai ekipaaž võitis üheksast katsest üheksa ega jätnud kellelegi sõnaõigust. «Meie põhitöö oli lihtsalt siia sõitma tulla. Meil on [hooajas] jälle pausikoht ja tekkis võimalus. Ka meeskond oli selle poolt, et saaksime siia tulla. Nende poolt oli see väga suur pingutus, et kõik [tiimiliikmed] saaksid siia tulla,» sõnas Tänak.