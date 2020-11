Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles Postimehele, et esmaspäevast saab teatrisaalis ikka istuda igal kohal. «Hajutamisnõue kehtib saalist väljaspool, see tähendab, et 2+2-reegel kehtib koridoris, järjekorras ja fuajees,» selgitas Lukas.

Mis aga saab teatritest, kui otsustatakse, et ka saalis on piirangut vaja?

Tallinna Linnateatri turundusjuht Margus Küppar (pildil) tunnistab, et 50-protsendiline publikupiirangu nõue, mis on teatrites ka varem kehtinud, on arvestatava majandusliku mõjuga. «Tugevalt üldistades võiks öelda, et kui teatrid teenivad omatuluna umbes poole tegevuskuludest ja kui müüdavate piletite arvu piirata poole võrra, siis jääb teatritel puudu veerand tegevuseks vajalikust rahast,» selgitas ta.