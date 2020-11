Liikuvusameti nimi jäi riigikogu jaoks liiga lennukaks

«Arutelude tulemusel ­nähti, et kuigi «liikuvus» sõnana on praegu küll üldsusele ebatavalisem, on mujal maailmas see transpordi valdkonnas kinnistunud. Ühtlasi nägime, et see ilmestaks hästi meie soovi pakkuda Eesti inimestele mugavaid, ohutuid ja kvaliteetseid transpordilahendusi,» selgitas Kuningas.