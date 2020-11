Andi Hektor: kannatuste karikad on pilgeni täis

Kui mõtlen viimase nädala peale, siis jäi kõrvu üks sõnum: «Mulle aitab!» See kostis läbi paljude inimeste jutust, kes tegelevad ühiskonnale oluliste teemadega: haridus, innovatsioon, teadus, majanduse areng, sotsiaalsed probleemid. Inimesed on nördinud ja pettunud. Sellal, kui majandus ja tervishoid ägab koroonakriisis, sellal, kui meie haridus ja ettevõtlus vajab uut «tiigrihüpet», sellal, kui me peaksime päriselt mõtlema keskkonnale ja regionaalpoliitikale… sellal tegelevad meie juhtpoliitikud meedias tatipritsimise ja tordijagamisega. Paratamatult tuleb silme ette pilt tormisel merel sihitult hulpivast laevukesest, mille kapten, tüürimees ja kokk istuvad kambüüsis ning arutavad pingsalt, et mitmekäiguline peaks olema õhtusöök. Ausalt öeldes tundub menüüvalik orkaani keskel isegi tiba mõistlikuma tegevusena kui praegune abieluküsitluse abitu ettevalmistus keset tõusvat koroonatormi.

Inimeste kannatuste karikad on üsna eri mõõtu. Viimastel nädalatel olen aga tundnud, kuidas ka suuremahulisemad on pahinal täis saanud. Valitsuskoalitsioon on kuude kaupa rääkinud majanduse elavdamisest ja võtnud selle nimel paar miljardit eurot laene. Seda meie kõigi tuleviku arvelt. Praegu peaks olema hetk, kus poliitiliste arutelude fookus on sellel, kuidas investeerida laenuraha nii, et see toodaks maksimaalset ühiskondlikku ja majanduslikku kasu tulevikus. Selmet otsida fookust, käivad aga ühed ministrid raadios Eesti mainet alla tõmbamas ja peaminister tegeleb liimikeetmisega, et pidevalt lagunevat koalitsiooni jälle ja jälle kokku kleepida.