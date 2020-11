Viljar Arakas: tuhanded turismitöötajad peavad leidma uue töö

Tellijale

​Efteni fookus on seni olnud ärikinnisvara: hotellid, kaubanduspinnad, büroohooned. Miks tegite järsu pöörde ja hakkasite üürimaju arendama (loe pikemalt lisaloost – toim)?

See pole tegelikult pööre, vaid lisanduv ärisuund. Täpsemalt samamoodi nagu Postimehe grupis eksisteerivad kõrvuti paberleht, televisioon ja raadio. Teisalt on õige, ärikinnisvara üürimine on väga ratsionaalne, isegi kalk Exceli-põhine tegevus. Üürikorterites on pehmeid väärtusi palju rohkem. Selle tarvis ehitame üles ka täiesti uue meeskonna.

Ärikinnisvara on kriisis kõvasti pihta saanud. Kui palju on teie hotellide ja büroode väärtus kukkunud?

See on hea küsimus. Vastuseid hetkel veel pole. Küll aga võib öelda, et brutaalselt on pihta saanud kõik see, mis puudutab turismindust. Kui palju elutöid on vanalinnas pankroti äärel või suisa pankrotis! Seda on kurb vaadata. Aga kui ettevõtja pikali lüüakse, tõuseb ta püsti nagu jonnipunn ja läheb uue projektiga edasi või teeb sama asja teistmoodi.