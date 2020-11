Etioopia konflikt ähvardab haarata kogu Aafrika Sarve

«Kuni [nende] väed võitlevad siin, valime ükskõik millise legitiimse sõjaväelise sihtmärgi ja tulistame,» ütles ta. Debretsioni väitel on Eritrea saatnud 16 diviisi Tigraysse, kus nad peavad varjamatult sõda, kuid ta eitas samas, et TPLFi võitlejad on tunginud Eritreasse.