Kuigi erand on tehtud suuresti majanduslikel kaalutlustel – arvestatav osa kultuuriasutustest on riigieelarvelised ja kevadist rahasüsti nende ellujäämiseks riik korrata ei soovi –, võidab sellest ka inimeste vaimne heaolu. Vajadus kultuuri meelelahutuslike, lohutust pakkuvate ja eksistentsialistlike omaduste järele on suures osas inimestest nii sügaval sees, et sellest ei loobuta ka kõige rängematel aegadel. Samuti on tähtis valikuvabadus, mille järele kevadel paljud puudust tundsid. Vabadus on ka näiteks praeguses kriitilises olukorras teatrisse või mujale mitte minna, mida hulk inimesi on kindlasti otsustanud. Siin kõrval on aga tähtis mõelda ka sellele, et eesti kultuur on niigi väike ning vajab hoidmist ja järjepidevust, mida hiljem ainult rahaga korvata ei õnnestu.